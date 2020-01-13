Соратница Порошенко признала полную деградацию государственных институтов

13.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Неспособность Киева вовремя и адекватно отреагировать на крушение украинского «Боинга» в Иране продемонстрировала недееспособность власти.

Об этом в ходе заседания согласительного совета Верховной рады заявила экс-вице-спикер украинского парламента, депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый серьёзный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» отправились на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала какие-то признаки жизни в Facebook. Когда надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство страны несколько дней не могли собраться на соответствующие заседания», – возмутилась парламентарий.

Также, по её мнению, та реакция Киева, которая всё же имела место быть, была абсолютно неадекватной.

«Возникает очень много вопросов – кто именно дал директивы, и кто именно понесёт ответственность за то, что посольство в своём официальном сообщении полностью исключило версию теракта, тем самым сформировав абсолютно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли украинцы и был сбит украинский самолёт. И всё это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах по безопасности и внешней политике», – возмутилась Геращенко.