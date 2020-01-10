В момент кризиса Украина оказалась без руководства

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, забыв о таких проблемах, как крушение украинского Боинга в небе над Ираном, отдыхает в Таиланде.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какой самолёт, какой Иран? Оно возле Таиланда на островах отдыхает», – написал юрист, также опубликовал соответствующую фотографию.

В свою очередь, в Telegram-канале «Разведчик» возмутились тем фактом, что в момент крушения Боинга Украина находилась фактически без руководства – все высокопоставленные лица страны отдыхали заграницей.

«Глава СБУ Иван Баканов в Куршавеле, глава МВД Украины Арсен Аваков в Италии, Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка во Франции, Глава Офиса Президента также где-то за пределами Украины, помощник Президента Андрей Ермак сегодня утром вернулся в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский с 4 января находился в Омане, и вернулся в Украину через 18 часов после с катастрофы с лайнером Boeing 737 МАУ в Иране.

Вопрос национальной безопасности Украины: кто всё это время был главным в стране, в чьих руках была власть?», – задались вопросом в соцсети.