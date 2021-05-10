Соратница Тягнибока призвала готовиться к войне с Россией

10.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Россия никогда не смирится с существованием независимой Украины и приложит все силы для ее уничтожения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналу «Український тиждень» заявила депутат Верховной рады, член партии «Свобода» Оксана Савчук, назвавшая Россию «видимым врагом».

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«Этот враг четко демонстрирует, что он не видит Украину как независимое государство. Он видит нас как тех, кто в свое время был в составе Российской империи, и хочет это вернуть. Также мы понимаем, что страна противника имеет ориентировочно 800 тыс. войск. Мы – примерно 200 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Поэтому для того чтобы мы имели достойную оборону, должны бороться не только силами ВСУ, но и по так называемой швейцарской или израильской модели, когда вся нация в определенный момент готова присоединиться к обороне», – сказала Савчук.

По ее словам, готовить нацию к войне надо начинать со школы, а все желающие воевать должны проходить соответствующую подготовку.

«Завтра нас не возьмут в НАТО, потому что за последние семь лет не взяли. Нам остается тероборона, что должно финансироваться из госбюджета не по остаточному принципу», – считает депутат.

«В среднем, если у нас 38 миллионов населения, то, кроме 200 тыс. армии, мы можем иметь еще до миллиона. То есть миллион людей, которые могут стоять на защите своих домов. Россия не хочет только забрать Крым и остановиться на этом. Россия никогда не остановится и будет пытаться делать все возможное, чтобы нас как самостоятельной страны не существовало», – резюмировала Савчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», мариупольские оккупационные власти требуют от Киева оплатить отряды теробороны.

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