Соратник Бойко-Медведчука хвалится: Остановил Русскую весну в Одессе

05.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Бывший губернатор Одесской области, а ныне – нардеп от «Оппозиционного блока» Николай Скорик в эфире телеканала «Медиа-Информ» похвалился, что в 2014 году подчинился участникам государственного переворота с Евромайдана и помог остановить Русскую весну в Одессе.

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«Угроза захвата областной администрации была очень высока. Были специальные люди, которые под это были заточены. Были проплачены деньги.

Я, после того, как Виктор Федорович доблестно убежал и оставил всех на произвол судьбы, в отставку сам не уходил, как мои коллеги. Я сказал, что ничего незаконного не делал, и если человек, который считает себя президентом, уволит меня с должности – пожалуйста, я уйду, но я передам власть относительно легитимно человеку, который придет за мной, чтобы не было вакуума власти.

3 марта я уговорил и остановил тех митингующих, которые хотели штурмовать областную администрацию.

Когда Киев увидел, что я это сделал, потому что я до этого звонил Турчинову и Яценюку и говорил: «Увольте меня или поставьте кого-то другого, потому что я должен понимать, что происходит», тогда они дождались, пока я успокоил ситуацию.

Я и сейчас считаю, что поступил абсолютно правильно, потому что, хоть власть и была захвачена незаконно, мы оставались в законном поле, и оно позволило Одессе частично избежать многих проблем», – заявил Скорик.

Бывший «регионал» не забыл обвинить в предательстве своего бывшего патрона Виктора Януковича, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Для меня он предатель, который предал государство, которое он возглавлял. Любая власть от Бога, Бог дал тебе власть, а ты добровольно от нее отказался. Все рассказы, что ему кто-то угрожал, что его могли убить и так далее…

Мне понравились по этому поводу слова Лукашенко: «Я бы взял автомат и защищал бы свою страну». Допустим, президент Альенде (глава Чили до 1973 г. – прим. ред.) погиб в президентском дворце. Я не призываю заочно Виктора Федоровича к самопожертвованию, но президент – это не просто человек, это историческая личность. В его руках были огромные рычаги управления, если бы он хотел, то все могло быть иначе. Поэтому главным виновником ситуации считаю именно его», – резюмировал Скорик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее штаб однопартийца Скорика – Юрия Бойко опубликовал фотографию из ЦИК, где кандидат в президенты после регистрации снялся на фоне бандеровского лозунга «Слава Украине – героям слава».