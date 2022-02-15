Соратник Гиркина: ЛДНР помогать не собираюсь и призывать никого не буду

Новости Украины

У России якобы очень плохие военные перспективы в случае наступления ВСУ на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник штаба Славянской бригады и Министерства обороны ДНР в 2014 году Эльдар Хасанов, отвечая на вопрос, планирует ли он ехать в ЛДНР для помощи в случае наступления ВСУ.

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«Нет. Я и сам не собираюсь ехать, и своих сторонников к этому призывать не буду. У меня такое мнение, если даже война и начнётся, то у нас очень плохие перспективы с точки зрения того, что народ уже ни во что не верит. Я не пацифист и считаю, что украинцев надо было прогибать ещё тогда, в 2014 году, по полной программе, но в то же время я понимаю, как нездорово может пойти война сейчас. Украинцам семь лет дали на то, чтобы укрепиться, чтобы поднять свою армию, чтобы Запад по полной программе вписался в этот проект. Так какого чуда мы ждём сейчас от тех, кто уже раз туда съездил?», – сказал Хасанов «Московскому комсомольцу».

Правда, он оговаривается, что «с этим антирусским проектом надо заканчивать как-то».

«Но когда горячие головы обсуждают, что надо дойти до Львова, до Киева и сместить антинародный режим на Украине… Я не видел, чтобы к этому кто-то готовился семь лет. К сожалению, Русский мир так и не случился. Если посмотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня, то это выживание. Война для этих республик мало что изменит», – считает бывший ополченец.

По его словам, украинская армия очень сильно изменилась и многому научилась.

«Им еще и достаточно неплохие вооружения поставляют с той стороны. У наших уважаемых партнеров очень большое желание на украинском театре боевых действий нанести такое же поражение, как это было в Карабахе. Современные вооружения, которые турки поставили Азербайджану, они сейчас дают и Украине. И как можно справляться с этим всем, когда нужно противопоставлять в большем масштабе и средства радиоэлектронной борьбы, и суперсовременные ПВО, я себе не представляю», – говорит Хасанов.

Он отмечает, что России придется вмешаться, чтобы не не дать разгромить ЛДНР, но добавляет, что «коллективному Западу очень выгодно и удобно попытаться расправиться с нами именно на этом театре военных действий».

Отметим, что с подобного рода мрачными прогнозами регулярно выступает и бывший командир Хасанова Игорь Гиркин (Стрелков), три месяца возглавлявший министерство обороны ДНР. После своей отставки в августе 2014 года он неустанно пророчит «слив» Донбасса, разгром республик, расчленение России и ее поражение в Сирии. Впрочем, ни один из его прогнозов так и не сбылся.