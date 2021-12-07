Соратник по фракции признал, что Рашкин «рассказывал бредятину журналистам»

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В ближайшее время депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который попался на браконьерстве, предъявят обвинение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что вчера депутат четыре часа провел на допросе в Следственном комитете: показания он давал в качестве подозреваемого — до предъявления обвинения не дошло, поскольку это была первая встреча депутата и его адвоката со следователем и им потребовалось дополнительное время, чтобы подготовиться к другим следственным действиям.

Подтвердил это и первый зампред комитета по законодательству Госдумы, член фракции КПРФ и бывший прокурор Юрий Синельщиков.

«Что касается позиции партии, то мы привязаны к результатам расследования. Не все то, что прописано в представлении генерального прокурора, есть в материалах дела, там все-таки мелькают догадки. Поэтому партия пока может сказать только одно: на сегодняшний день вина Рашкина не доказана. Никаких доказательств, подтверждающих наличие прямого умысла, нет. Есть факт выстрела в животное, но должен быть еще прямой умысел в том, чтобы нарушить закон. Другое дело, если он действовал по неосторожности, допустил небрежность», – говорит Синельщиков.

По его словам, пока пока партия может вынести Рашкину разве что порицание или выговор за то, что он «рассказывал бредятину журналистам» и оказался на охоте в день заседания Думы.

При этом в СКР следственные действия с участием депутата оставили без комментариев, но издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в самое ближайшее время Рашкину инкриминируют незаконную охоту, после чего следствие обратится в Басманный райсуд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Среди них — запрет на выход из дома в ночное время и участие в массовых мероприятиях.

Указывается, что если впоследствии депутат будет приговорен к заключению, срок действия запрета в зачет наказания не войдет.

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