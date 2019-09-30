Соратник Порошенко похвалил людей Зеленского за бойкот празднования 70-летия Совета Европы

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая делегация Украины в ПАСЕ должна продолжать политику своих предшественников времен президентства Петра Порошенко и жестко реагировать в случае принятия в стенах международной организации решений, не удовлетворяющих официальный Киев.

Об этом заявил на своей странице в Facebook экс-глава украинской делегации в ПАСЕ и соратник бывшего президента Петра Порошенко Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Празднование 70-летия Совета Европы бойкотируют шесть стран: Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Две делегации – Украина и Грузия бойкотируют все официальные мероприятия в рамках ПАСЕ. Могло быть и больше, если бы новая украинская делегация приняла решение о бойкоте не так поздно.

Я очень благодарен тем, кто в индивидуальном порядке из других делегаций принял решение не ехать в Страсбург в знак протеста против возвращения России в Ассамблею, что привело к дискредитации этой организации и кризиса доверия внутри. Спасибо Эммануэлису Зингерису (депутат Сейма Литвы – прим. ред.) и другим, кто не захотел играть в российский сценарий «сделаем вид, будто ничего не случилось», который руководство ПАСЕ пыталось протолкнуть перед сессией. Не получилось. Случилось. Все могло бы быть сильнее, но есть уже как есть по вышеперечисленным причинам. Показать несогласие с разрушением принципов и ценностей Совета Европы должны были все, кому они важны. Сейчас поборниками ценностей стали страны Восточной Европы, не раз ощутившие последствия европейского конформизма на собственной территории и заплатившие миллионами жизней. Очевидно, другие уроков истории не усвоили. Тем ценнее взаимоподдержка и сплоченность тех, кто понимает опасность.

Надеюсь, организованное нами единство единомышленников сохранится. Но это уже является работой новой делегации. Эффективной, надеюсь», – написал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украина ставит ультиматумы и грозит демаршем Франции, председательствующей в ПАСЕ, если та продолжит работать с Россией.

Новая глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от “Соуги народа” Елизавета Пасько заявила о том, что поедет в ПАСЕ в этот раз как обычный турист. Вместе с тем, она признала необходимость переговоров с РФ и заявила, что у нее для этого есть необходимый опыт, поскольку она училась в Москве и даже слушала там лекции Ксении Собчак.