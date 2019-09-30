Украина официально угрожает Франции саботажем

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина ставит ультиматумы и грозит демаршем Франции, председательствующей в ПАСЕ, если та продолжит работать с Россией.

Об этом в интервью интернет-ресурсу LB.ua заявила назначенная недавно глава украинской делегации в ПАСЕ, 28-летняя Елизавета Ясько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают… Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы», – заявила Ясько.

Эта позиция главы украинской делегации – свидетельство «идиотизма», заявил в своем блоге политолог Юрий Романенко. Эксперт посчитал заявление Ясько ультиматумом Франции, который не приведет ни к каким результатам.

«Фееричное интервью по своей пустоте и идиотизму. То, что просто рвет на части в этом интервью – то, как она обосновывает почему Украина не будет присутствовать на осенней сессии ПАСЕ. Оказывается, Украина таким нехитрым макаром наказывает Францию. То есть Франции дается понять, что «Эммануэль, ты слишком заигрался с Путиным. Франция заигралась с Россией и поэтому Украина нанесет мощнейший удар по интересам Франции».

Интересно, какие интересы Франции в ПАСЕ такие мощнейшие, чтобы Франция вздрогнула? Как вы понимаете, это все поскольку постольку… Интересы, они же в других местах. Они там, где экономика, они там, где национальная безопасность. Вот в этой плоскости они лежат. Соответственно, конечно же, Украина ни по каким интересам Франции удар не нанесет. Более того, было бы тупо со стороны Украины бить по интересам Франции, я даже не говорю о том, чтобы говорить об этом открыто, в условиях, когда Украина требует поддержки Франции», – написал Романенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Также в Киеве заявили, что ПАСЕ продалась за «путинские деньги». При этом в Москве убеждены, что в возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.

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