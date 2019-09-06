Соратник Порошенко похвастался украинской «спецоперацией» в Италии

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские вандалы изуродовали граффити с портретом первого главы ДНР Александра Захарченко, появившееся на днях в итальянском Турине.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-глава украинской делегации в ПАСЕ, вновь получивший место в Верховной раде соратник Петра Порошенко Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неизвестные написали поверх портрета черной краской из баллончика слово «Убийца» на итальянском и украинском языках.

«Есть наши художники в Италии! Я вчера постил статью из итальянского журнала о посвященом Захарченко муралу в Турине. Теперь он, мурал, творчески доработан. Можно сказать, завершена композиция», – съехидничал депутат.

При этом ранее украинский политик напрямую призывал к вандализму в итальянском городе.

«Кто хочет в Турин посмотреть на «героя» Захарченко? Может кто-то из наших художников поедет добавить немного художественных деталей к образу, которые местные художники выпустили из поля зрения? Потому что местные власти Турина отказалась что-то делать с «представительством» «ДНР», против которого наше посольство выступило еще в 2016. Очевидно, протест посольства по поводу мурала будет иметь тот же эффект. Итак, надеюсь, найдутся неравнодушные и креативные – завершить мурал должным образом», – написал Арьев.