Соратник Стрелкова рассказал, кто сбил «Боинг»

13.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Сразу же после крушения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, в районе города Снежное были обнаружены две украинских системы «Бук», которые и могли сбить гражданское воздушное судно с целью обвинить Россию и ополчение ДНР.

Об этом в эфире YouTube-канала «Телеканал Сталинград» заявил начальник штаба славянской бригады и МО ДНР в отставке Эльдар Хасанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным, которые у нас появились спустя очень короткое время после того, как «Боинг» был сбит, в районе Снежного находились две системы «Бук», системы, стоявшие на вооружении ВСУ, вот эти системы и могли сбить «Боинг».

То, что в ряде изданий пишут, что «Боинг» добивали из самолёта, я не могу подтвердить, потому что подобные вещи должны расследовать компетентные комиссии, и эти комиссии должны быть со стороны РФ.

Так как это зона боевых действий, можно предположить что угодно, что там проезжала какая-нибудь БМП-2, у которой калибр снаряда соответствует тем отверстиям, которые были обнаружены.

Могу предположить, что это дело рук украинских Вооружённых Сил. По какой причине они стреляли по «Боингу»? Есть версии, что они якобы планировали сбить самолёт с президентом России, но это совершенно дикая версия, трудно поверить, что президент России будет летать над зоной боевых действий.

В данном случае я в случайности не верю, идёт война, идут боевые действия, украинские каратели знали, что у нас нет авиации абсолютно: ни кукурузников, ни боевых самолётов, ни гражданских бортов, соответственно, скорее всего, они знали, что это гражданское судно и, видимо, провокация. На мой взгляд, это чистейшей воды провокация с целью обвинить Россию, ополченцев», – рассказал Хасанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», историк и политолог Владимир Корнилов рассказал о махинациях вокруг расследования по «Боингу».