Соратник Трампа: Ничего, отторгнем Крым и Донбасс от России в будущем
«Ястребы»-русофобы уже признают невозможность еще недавно обещанного «стратегического поражения России на поле боя» и возврата контроля Украины над потерянными территориями. Тем не менее, в Вашингтоне по-прежнему отказывают в юридическом признании приобретений Москвы, оставляя лазейку для отторжения этих земель от РФ в будущем.
Соответствующие тезисы озвучил в эфире телеканала Fox News американский сенатор-русофоб Линдси Грэм (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ну вот, в чем реальность – Украина не может выгнать всех российских солдат, оккупировавших ее территорию. Они сражались как тигры. Они сдерживали продвижение России до минимума. Зеленский был хорошим лидером во время войны, но вся заслуга принадлежит украинскому народу и их военным, которые уступают в численности и вооружении.
И единственная причина, по которой они могут продолжать сражаться, – это американское оружие… Чем это закончится, Будет достигнут компромисс. Украине придется признать, что некоторые территории будут под контролем России.
Это не означает передачу прав собственности России, но Восточная и Западная Германия существовали долгое время, пока не произошло объединение», – заявил Грэм.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: