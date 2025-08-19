Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Ястребы»-русофобы уже признают невозможность еще недавно обещанного «стратегического поражения России на поле боя» и возврата контроля Украины над потерянными территориями. Тем не менее, в Вашингтоне по-прежнему отказывают в юридическом признании приобретений Москвы, оставляя лазейку для отторжения этих земель от РФ в будущем.

Соответствующие тезисы озвучил в эфире телеканала Fox News американский сенатор-русофоб Линдси Грэм (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.