Соратник Трампа угрожает поставить под угрозу удара Москву и Питер

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США должны помочь Украине «поставить под угрозу» то, что имеет значение для России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом, выступая на форуме в Индии, заявил бывший госсекретарь США, один из ближайших соратников кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны помочь Украине «поставить под угрозу» то, что имеет значение для России, в...

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По словам Помпео, США зря запретили Украине атаковать признанные Западом территории.

«Мы сказали украинцам, что вы не можете ехать, подвергая риску что-либо российское. Если вы занимаете руководящую должность в России, не только у Путина, но и у российского руководства в целом, и ваши матери мирно укладывают своих детей спать каждую ночь в Москве и Санкт-Петербурге, в отличие от украинской матери, которая укладывает своего ребенка ложиться спать и молится, чтобы ракета не попала в здание этой ночью, – это асимметричный подход. Именно из-за этого европейский конфликт будет затягиваться. Мы должны поставить под угрозу то, что имеет значение для России или, по крайней мере, убедить их в этом», – трепался Помпео.

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