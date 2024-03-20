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Не исключено, что в украинском руководстве планируют торговать ситуацией на границе Белгородской и Курской областей, которую при поддержке ВСУ штурмуют подразделения неовласовцев, в процессе обмена пленными.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, прежде всего, стоит миссия превратить приграничье Украины с Россией в неконтролируемую никем землю. Соответственно, это будет создавать огромные политические проблемы для Путина и вынуждать его туда перебрасывать войска, как это было уже с Крынками. Когда Крынки по сути – была чрезвычайно сложная операция, большие потери, очень трудно берётся, но Крынки, мы видим, для русских неодолимая миссия – вернуть их под оккупацию», – рассуждал нацист.

Муссируемую в украинских СМИ версию о «захвате Белгорода в обмен на Крым» Карась отбросил, однако допустил, что могут быть другие варианты шантажа.

«Много чего интересного там может происходить, что кардинально сменит картину переговоров России относительно войны на Украине по отдельным точкам. Мы же не скажем, что они капитулируют, но в каких-то уступках… возможно, пленные. Если, например, приграничье остаётся серой зоной, но мы дальше не делаем каких-то диверсионных вылазок ещё глубже, и на этом мы торгуемся, что идёт массовый обмен пленных. Однозначно, что для противника, не смотря на то, что он знал об операции, как сейчас говорят, что были перехваты, но операция началась, значит, ставки очень высокие, и цели поставлены очень высокие. Посмотрим по их завершению, чего удалось добиться», – с трудом шевелил мозгами Карась.