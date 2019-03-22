Соратник Тягнибока признал неконкурентоспособность украинских песен

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В условиях честной конкуренции украинские песни не способны соперничать с российским культурным продуктом, поэтому Киев должен устроить гетто для русского языка.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-нардеп, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы 28 лет ждём эволюции. Дискриминация позитивный контекст тоже имеет. Если мы создали условия для украинской песни, то сегодня, согласно официальной статистике, на радио звучит 57% украиноязычных песен. А вы вспомните, несколько лет назад говорили, что украинские песни этого не достойны, и нет такого их количества.

Создали гетто для российского контента, и благодаря этому мы увидели, что украинская музыка расцвела полными красками», – порадовался он.

Далее Игорь Мирошниченко объяснил, что русский язык нужно искоренить из Украины якобы потому, что на нём говорят «оккупанты».

«Есть факт, который заключается в том, что те, кто оккупировал Крым и Донбасс, оккупировали их русским языком, они говорят на русском языке. Потому частично да, это язык оккупанта, и это очевидный факт», – добавил националист.

Также экс-нардеп обвинил всех, кто пытается внести смягчающие поправки в языковой закон, в работе на Москву.

«2080 поправок, которые внесены к этому законопроекту (языковому закону – прим. ред.) – это абсолютно сознательное торпедирование этого языкового закона пятой колонной Кремля, промосковскими силами, оппозиционным блоком и «блоком Медведчука», скажем так.

Те, кто выступает против этого закона – раскалывают общество. Они рисуют кошмары тем гражданам, кто ещё не овладел украинским языком», – резюмировал Мирошниченко.

Напомним, накануне Игорь Мирошниченко «наехал» на главу МВД Украины Арсена Авакова за использования вместо «мовы» – «азировки».