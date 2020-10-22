Соратник Вучича стал председателем Скупщины Сербии нового созыва

22.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский парламент 225 голосами из 226 утвердил предложенную президентом страны Александром Вучичем кандидатуру спикера – уже экс-главу МИД и лидера Социалистической партии Ивицу Дачича.

Дачич передал полномочия министра иностранных дел переизбранной главе правительства Анне Брнабич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», выборы председателя Народной скупщины Сербии проводились публичным голосованием, то есть индивидуальным поименным голосованием депутатов. Дачич был единственным кандидатом на пост спикера сербского парламента.

Сам Дачич сказал, что для него большая честь быть главой высшего представительного органа.

«Вы знаете, что у меня всегда хорошее настроение, а сегодня особенно, потому что для меня действительно большая честь быть главой высшего представительного органа и гарантом конституционной и законодательной власти в Сербии, – сказал Дачич. – Я благодарю президента за доверие.

Моя роль будет заключаться в том, чтобы представлять парламент и, таким образом, защищать его целостность, стремиться внести решающий вклад в единство и стабильность в Сербии вместе с президентом и правительством Сербии и работать на благо граждан Сербии».

Ранее Ивица Дачич передал свои полномочия главе МИД премьер-министру Анне Брнабич. Глава правительства, имеющая полномочия на формирование кабинета, будет исполнять обязанности главы министра иностранных дел до утверждения кандидатуры соответствующего министра.