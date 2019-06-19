Соратник Яценюка не по-европейски покатил бочку на геев в Верховной Раде

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Гей-парады раскалывают Украину, способствуют возникновению конфликтов и мешают стране двигаться к экономическому и духовному успеху.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат фракции «Народный фронт» Павел Унгурян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим на успешные страны, то увидим, что они все, в том числе и Европейского континента, куда мы так стремимся – все эти страны созданы благодаря правильным ценностям.

Как говорят нам социологи, экономисты и историки, именно ценности являются тем базисом, на котором формируется успешная нация и экономика, потому что люди в своём сердце ежедневно носят и практикуют правильные ценности и установки. Это семья, вера, родители, дети, трудолюбие, патриотизм и любовь к Родине.

Но возникает вопрос – почему сегодня, когда страна находится в чрезвычайно сложной борьбе, нам навязывают вещи, которые разрушают те ценности, которые ведут к успеху? Для чего это? Зачем нам навязывать абсолютно неприсущие Украине, и вообще всей христианской цивилизации вещи, тезисы, идеологии, которые разрушают самое святое – веру и семью, материнство

Зачем в это воскресенье снова выводить этот так называемый гей-парад, или прайд, чтобы снова раскалывать общество? Чтобы снова возникали стычки и противоречия, когда люди ещё празднуют Троицу, в воскресенье, когда храмы открывают двери для верующих. 89% украинцев против навязывания нам однополых браков», – возмутился он.

«Мы хотим сказать этим людям: друзья, или люди, или граждане Украины, хотя там большинство иностранных граждан приезжают сюда – вас не преследуют, мы убрали из криминального кодекса ответственность за однополый способ жизни, вы живёте как живёте. Зачем вы хотите это навязывать нашим детям, зачем вы пропагандируете это?

Поэтому будет «Всеукраинская варта» по защите семьи и детей. И мы призываем правоохранительные органы не преследовать украинцев, которые стоят на страже против ценностей семьи, детства и веры. И приглашаю всех в субботу и воскресенье присоединиться», – резюмировал нардеп.

Напомним, накануне в Киеве возле администрации президента Украины прошла акция националистов – противников гей-парада.