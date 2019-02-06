06.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Александр Кирш в очередной раз стал героем насмешливых публикаций украинских СМИ, застукавших его уснувшим прямо в сессионном зале во время заседания.

«По внешним признакам очень был похож на человека, отдающего душу Богу», – язвительно комментирует издание «Голос народа», опубликовавшее съемку Кирша.

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Это уже не первый раз, когда Кирш засыпает на заседаниях Рады.

«В парламенте очень часто бывают ситуации, когда не грех закрыть глаза. Это, во-первых, когда происходит технический перерыв – когда депутаты сидят на своих местах, но никто никуда не выходит, так как перерыв всего на 5-10 минут, и вот по заказу моих политических оппонентов делаются снимки.

Есть и вторая ситуация – обсуждение правок. Когда оно происходит, в зале максимум 100 человек, надо 226. Обсуждение правок ни к чему не приводит, потому как правка принимается тогда, когда принимается закон. Это абструкция. У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма», – объяснял депутат.