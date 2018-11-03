Украинский депутат объяснил, почему спать на заседаниях Рады – нормально

03.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Когда в Верховной Раде объявлен технический перерыв или ничего интересного не происходит, то депутаты вполне могут заснуть прямо в зале заседаний.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» рассказал нардеп Александр Кирш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе передачи беглая крымская майданщица Елизавета Богуцкая задала депутату вопрос, почему он часто спит во время заседаний в Раде.

«О вас в интернете есть очень много фотографий, где вы спите на заседаниях. Вот вы все посещаете, но всё время спите. Скажите, у вас ни разу не было мысли оставить парламент и уйти в отставку, сложить свой мандат? Потому что, если всё так плохо, то зачем вы там присутствуете?» – поинтересовалась Богуцкая.

«Спасибо за вопрос. Откровенный вопрос, откровенный ответ. Во-первых, когда эти снимки делаются, нужно знать, когда именно они делаются. В парламенте очень часто бывают ситуации, когда не грех закрыть глаза. Это, во-первых, когда происходит технический перерыв – когда депутаты сидят на своих местах, но никто никуда не выходит, так как перерыв всего на 5-10 минут, и вот по заказу моих политических оппонентов делаются снимки.

Есть и вторая ситуация – обсуждение правок. Когда оно происходит, в зале максимум 100 человек, надо 226. Обсуждение правок ни к чему не приводит, потому как правка принимается тогда, когда принимается закон. Это абструкция. У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма», – отметил депутат.