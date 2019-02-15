15.02.2019, Киев, Владимир Гладков

У Петра Порошенко, который накануне президентских выборов взял на вооружение самые радикальные русофобские лозунги, на самом деле существует комплекс неполноценности перед русскими.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, возглавлявший охрану Виктора Ющенко во время «оранжевой революции».

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Так Червоненко объяснил многочисленные сообщения о сходстве некоторых элементов избирательной кампании Порошенко со старыми предвыборными рекламными щитами «Единой России» и Владимира Путина.

«Люди! Мы стоим у огромного порога, а нас кормят дешёвым попкорном. Посмотрите лозунги, посмотрите билборды, сравните.

Вы видите, что когда ты берёшь удобных, лижущих воров, то они берут и тупо срисовывают у «агрессора».

Мне кажется, у Порошенко – он всё кричит на Путина – комплекс неполноценности. Нам вообще надо избавляться, в этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности», – заявил Червоненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в сети обнаружили «руку Кремля» в пиар-кампании «Команда Порошенко», а также поразительное сходство билбордов украинского президента с рекламными щитами «Единой России».