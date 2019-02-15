//exit;
15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Соратник Ющенко рассказал о гадком комплексе Порошенко

У Петра Порошенко, который накануне президентских выборов взял на вооружение самые радикальные русофобские лозунги, на самом деле существует комплекс неполноценности перед русскими.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, возглавлявший охрану Виктора Ющенко во время «оранжевой революции».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так Червоненко объяснил многочисленные сообщения о сходстве некоторых элементов избирательной кампании Порошенко со старыми предвыборными рекламными щитами «Единой России» и Владимира Путина.

«Люди! Мы стоим у огромного порога, а нас кормят дешёвым попкорном. Посмотрите лозунги, посмотрите билборды, сравните.

Вы видите, что когда ты берёшь удобных, лижущих воров, то они берут и тупо срисовывают у «агрессора».

Мне кажется, у Порошенко – он всё кричит на Путина – комплекс неполноценности. Нам вообще надо избавляться, в этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности», – заявил Червоненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в сети обнаружили «руку Кремля» в пиар-кампании «Команда Порошенко», а также поразительное сходство билбордов украинского президента с рекламными щитами «Единой России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть