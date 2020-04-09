Группа Коломойского обвинила правительство в «геноцидном карантине»

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятое Кабинетом министров Украины постановление об ужесточении карантинных мер противоречит Конституции и является доказательством аморальности и глупости правительства.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который считает одним из лидеров группы депутатов Рады, ориентированных на олигарха Игоря Коломойского передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что постановление Кабинета министров о карантине незаконно, потому что нельзя им подменить основные конституционный права – перемещение, ходить – не ходить, по двое или по трое. То есть не вам решать, как мне ходить», – сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение страны всем необходимым, премьер Денис Шмыгаль и его ведомство ввели карантин, который оставит украинских граждан без средств к существованию.

«И те меры, которые там прописаны, говорят о довольно низком интеллектуальном и моральном уровне, который есть в Кабмине. Потому что Кабинет министров в случае экологической катастрофы или санитарно-эпидемиологической ситуации, которая требует таких решений, по законам Украины обязан предусмотреть в резервном фонде средства для обеспечения граждан средствами индивидуальной защиты.

Это как атомная война когда начинается всем надо раздать противогазы. Помните, как в СССР на складах были миллионы противогазов. Потому что если, не дай бог, начинается война с применением бактериологического, ядерного или химического оружия – всем противогаз, всех в укрытие, там койка, тебе какой-то паёк и вода, чтобы продержаться. Это обязательство государства, оно для этого существует, и мы для этого налоги платим.

Поэтому, когда вы вводите карантин и говорите: «Без масок не выходить» – будьте любезны эти маски закупить и предоставить. Если вы этого не делаете, то не запрещайте людям без масок выходить на улицу. Даже если у тебя был запас денег, чтобы покупать маску каждый день, то через несколько дней такого карантина, когда ты не можешь ходит на работу, ты его потеряешь. Это все геноцидный карантин, я так его называю», – резюмировал Дубинский.

Отметим, что группа, в которую входит Дубинский, в последнее время усилила критику власти, которая по требованию МВФ инициировала принятие законов, направленных против интересов Коломойского, в частности о запрете отмены национализации ПриватБанка, ранее отобранного у олигарха при президенте Порошенко.