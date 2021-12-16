Соратник Зеленского поразил косноязычием во время выступления на ТВ

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Новости Украины

Депутат Верховной рады, глава подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Александр Дануца, который является членом президентской фракции «Слуга народа», не смог связать несколько предложений, чтобы ответить на вопросы журналистов в эфире телеканала «Украина 24».

Таким образом, зрители смогли вновь убедиться в крайне низкой квалификации и уровне образования людей, которые два года назад зашли во власть (многие купив места в избирательных списках) на волне популярности Владимира Зеленского. Напомним, что тогда феноменальный успех команды комика преподносился западной пропагандой как пример для постсоветского пространства и свидетельство скорой смены элит и в других странах.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», затруднения у соратника Зеленского возникли после вопроса ведущихо том, как он оценивает ситуацию на границе с Россией, где, как убеждает Киев, скопилось 100 тысяч человек, готовых к вторжению.

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Дануца решил привести поразительный пример.

«Когда у вас есть насильник, я говорю простую вещь. Когда у вас сосед, который, вы узнали о том, что он изнасиловал женщин на районе, и вы…».

– Давайте вернемся к ситуации, господин Дануца, – раздраженно прервала телеведущая.

– Так вы меня спросите, и я вам скажу, – недоуменно ответил депутат.

– Господин Александр, два вопроса к вам было – как в комитете оценивают то, что сложилось вокруг границ Украины, и вы в том числе. И, во-вторых, мы отдельно сообщали о пяти приоритетных направлениях в контексте прогнозов Курта Волкера. Как вы их оцениваете, если вы их услышали? – подключился второй ведущий.

– Я оцениваю, что Украина сегодня находится в опасности, – заявил Дануца.

– Спасибо за исчерпывающий ответ. Понятно, что мы находимся в опасности. Что нужно, чтобы выйти из той ситуации, которая сложилась? – с сарказмом уточнил ведущий.

– Нам, для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно обеспечивать границы безопасностью. Войска и все остальное, – продолжил лепетать Дануца.

Ответы парламентария в своем блоге высмеял политолог Кость Бондаренко.

«Чрезвычайно точный анализ ситуации и прогноз от «Слуг народа». Где-то в стороне заплакала Марьяна Безуглая», – напомнил эксперт косноязычие еще одного члена президентской команды. Напомним, что депутат Верховной рады, член правящей фракци «Слуга народа» Марьяна Безуглая, выступая на форуме IP Ukraine Now, где обсуждались вопросы энергетической безопасности страны и рост тарифов, не смогла внятно произнести и пары слов.