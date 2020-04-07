Соратник Зеленского рассказал, как Рада легализовала преступления Порошенко

07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Спешно принятый Верховной радой законопроект «Об отдельных вопросах функционирования банковской системы» направлен вовсе не против олигарха Игоря Коломойского, а на легализацию преступных действий Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» завил депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «антиколомойском» законопроекте про невозврат национализированных банков идёт речь в двух или трех абзацах, на полстранички текста. При этом там нарушается прямая норма Конституции, которая говорит о том, что закон не имеет обратной силы. Поэтому и эту норму можем не считать релятивной, она будет оспорена в Конституционном суде», – сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что этот законопроект направлен в первую очередь на легализацию действий Петра Порошенко и его команды.

«Весь законопроект посвящён легализации действий сначала Кубива, за ним Гонтаревой и Смолия на должностях главы Национального банка Украины и под руководством непосредственно Петра Порошенко по уничтожению 110 банков, которые были признаны банкротами, активы которых на полтриллиона гривен были переданы в Фонд гарантирования вкладов, и разворованы.

То есть банки, у которых было более-менее интересное имущество, просто путём решения Национального банка признавались банкротами. Они банк забирали, передавали все его активы в Фонд гарантирования вкладов, и продавали их за два-четыре процента от номинала, деньги дерибанили.

И в этом принимали определённое участие функционеры МВФ, которые здесь возглавляли представительство региональной дирекции», – рассказал Дубинский.