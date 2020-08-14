Соратники черногорского диктатора гордятся пистолетом прислужника фашистов

14.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Перед предстоящими 30 августа выборами в парламент Черногории представители партии власти – Демократической партии социалистов, испытывая симпатии к фашистам, обвиняют в фашизме своих оппонентов.

Об этом сообщает портал in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После недавней провокации с графити четнического воеводы Павле Джуришича, не оказавшей нужной реакции на бошнякскую общину черногорского города Беране, местный актив правящей Демократической партии социалистов вновь «блеснул» сербофобией.

Так, лидер беранского отделения ДПС, министр обороны Черногории Предраг Бошкович нанес визит некоему Данило Поповичу, экс-директору Черногорского фонда жилищного кооперативного строительства и профсоюзному деятелю, про которого известно, что свой последний пост он покинул со скандалом. Данило Поповича также знают и как потомка Крсто Поповича, одного из ключевых фигур сепаратисткого мятежа «зеленашей» – офицеров и чиновников королевства Черногории, с оружием в руках выступивших на Рождество 1919 года против своего народа, добровольно пожелавшего присоединиться к Югославии, управлявшейся черногорской королевской династией Карагеоргиевичей.

После разгрома мятежников бежал заграницу и вернулся только после того, как Югославия была оккупирована поначалу Третьих рейхом и его союзниками. Крсто Попович стал служить оккупантами, воевать одновременно со всеми участниками антигитлеровского сопротивления: и с белыми четниками, и с красными партизанами. И после победы вторых был ими же и ликвидирован.

Новая черногорская власть превратила «зеленашей» и местных коллаборационистов в героев «антисербского сопротивления». И во время визита Данило Попович подарил Предрагу Бошковичу пистолет отца Крсто Поповича – Тодора Поповича, что черногорский министр воспринял как особую честь.

1941 год. Цетине. Крсто Попович (крайний слева) стоит навытяжку перед новыми итальянскими хозяевами.

При этом другой известный представитель местной ячейки ДПС, профессор Миленко Перович выступил с «аналитической статьей» на проправительственном портале «Аналитика», которую освятил митрополиту Черногорскому и Приморскому (СПЦ) Амфилохию.

Миленко Перович.

«В течение последних тридцати лет Амфилохий своими действиями, взглядами и мнениями формировал идеологию, которая движется от клерикализма к клерикальному фашизму… Суть его мировоззрения, заключенного в христианскую фразеологию, является фашистским мифологизированным трайбализмом… В любой удобный момент воинственное ядро литий (протестных молебнов и крестных ходов – ред.) может быть превращено в смертоносные фашистские фаланги», – написал в своем пропагандистском материале функционер правящей партии Черногории.