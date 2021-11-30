Соратники о судьбе Рашкина: Парализуют политически или отправят в тюрьму

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Пока никаких движений по уголовному делу в отношении попавшегося на браконьерстве депутате Госдумы от КПРФ Валерии Рашкина нет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» рассказали соратники Рашкина по партии.

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Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков, «пока никаких движений по делу не наблюдаем, ничего видимого не происходило». Он не исключает, что Рашкина могут оставить в подвешенном состоянии, вообще так и не доведя его дело до суда.

«К сожалению, вариант, когда Рашкин становится заложником системы, вполне может быть. Ведь Госдума одобрила возможность для следствия совершать через суд запрет на определенные действия. Например, теоретически Рашкину могут запретить выходить из дома, встречаться с коллегами, проводить встречи с избирателями. И такие ограничения его политически парализуют», – сказал Синельщиков.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что с прошлого четверга действительно никаких движений по делу не заметно, но считает, что все впереди.

«Сейчас не было ни обысков, ни допросов. Пока Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда. Поэтому дело на разработке», – сказал Обухов.

При этом он исключил вариант затяжного или зависшего дела.

«Репрессивный аппарат запущен, силовая машина начала движение. По делу работают трое следователей по особо важным делам и 10 простых следователей, им всем нужно будет отчитываться, показывая свою работу. Поэтому предпосылки такие, что все пойдет по самому негативному сценарию – и лишение мандата депутата, и, может быть, даже тюремный срок», – резюмировал секретарь ЦК КПРФ.

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