Соратники олигарха Порошенко провели… антиолигархический пикет против Зеленского и Коломойского

05.10.2021 09:24 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве группировки «Движение сопротивления капитуляции» и «Демократическая секира», созданные в свое время под патронатом экс-президента Петра Порошенко, провели акцию у здания Северного апелляционного хозяйственного суда.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», пикет проводился в поддержку СЭС компании TIU Canada, которая расположена на территории Никопольского завода ферросплавов и которую предприятие отключило от электроэнергии.

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В итоге компания подала в суд. Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому завод добивается переноса рассмотрения дела Днепропетровскую область, против чего протестовали «порохоботы», по всей видимости решившие воспользоваться поводом для атаки на действующего президента и связанного с ним олигарха.

«В нашу экономику за последние полгода иностранные инвесторы вложили 2,7 млрд долларов. Это мизер, это реально небольшие деньги в сравнении с теми, которые мы как большое государство Украина, самое большое государство в Европе могли бы получить. Причина этому очень простая – Запад не хочет инвестировать в Украину. Почему? Я думаю, вы сейчас на плакатах видите почему. Потому что у нас нет верховенство права, потому что у нас есть Игорь Валерьевич Коломойский», – заявил на акции Владислав Гребельник («Демократичная секира»).

По его словам, об этом процессе написали многие иностранные СМИ, что очень негативно для Украины и потенциальных инвесторов.

Также выступающий обратил внимание на связь Коломйского с президентом.

«Казалось бы, проблему никак нельзя решить. Но нет, у нас есть Владимир Зеленский, у Владимира Зеленского есть СНБО. Таким образом, он может очень быстро сделать так, чтобы Коломойский проиграл все дела одним щелчком. Но этого, к сожалению, не происходит. Почему? А причина очень простая – то, что Коломойский очень хорошо знает Зеленского. Они не то чтобы друзья, они бизнес-партнеры. То есть если Зеленский рассказывает о законе об олигархах, но по факту мы видим, что происходит. Происходит то, что Коломойский выигрывает суды», – сказал «секирник».

Он утверждает, что именно участники пикета борются с олигархами, а не политсила Зеленского.

Вчера заседание по делу было в очередной раз перенесено, дата назначена на 20 октября.

«Порохоботы» сочли это своей победой.

«Суд не решается быстро принять решение в пользу Коломойского из-за внимания общественности», – отметили они на странице «Движения сопротивления капитуляции» в соцсети.