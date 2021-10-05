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05.10.2021 09:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Грузия, Дзен, Политика, Россия, СМИ
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Западные СМИ променяли Саакашвили на свадьбу Романовых

Западная пресса не считает нужным уделять внимание беглому экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному после...

Западная пресса не считает нужным уделять внимание беглому экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, арестованному после нелегального возвращения в страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет политический обозреватель Владимир Корнилов.

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«Знаете, что бросается в глаза в деле авантюриста Саакашвили? Помните, как все западные газеты в течение нескольких дней после ареста Навального выходили с его фотографиями на первых страницах? Так вот я сегодня пролистал европейские газеты – практически вообще никто грузинского «навального» не упоминает!», – обращает внимание эксперт.

Он добавляет, что даже нидерландская пресса, которая так раньше любила Саакашвили, не пишет о нем ничего.

«Особенно обидно ему должно быть в связи с тем, что самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf поместила на целую полосу репортаж о свадьбе Романовых, забыв о грузине. Это голландцы обиделись за то, что Саакашвили свою голландскую жену бросил?», – задается вопросом Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно, как Саакашвили попался на удочку грузинских спецслужб.

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