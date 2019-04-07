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07.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Сорвана спецоперация двух украинских ДРГ: Защитники Донбасса открыли огонь

Защитники ДНР сорвали спецоперацию двух украинских диверсионно-разведывательных групп, которые по приказу Петра Порошенко должны были спровоцировать резкое обострение ситуации на фронте в Донбассе.

Об этом сегодня в экстренном порядке заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командиру 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады были отданы указания на проведение провокации в районе КПВВ «Октябрь» с целью спровоцировать военнослужащих НМ на открытие огня.

Сегодня в 8:30 по приказу военного преступника Курача, две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15-20 человек каждая, выдвинулись в направлении Пищевик-Октябрь. Задачей одной группы было спровоцировать на открытие огня подразделения Народной милиции.

Личный состав второй группы должен был после начала боестолкновения «обеспечить» потери среди мирного населения, находящегося в районе КПВВ «Октябрь» с последующим обвинением военнослужащих НМ в бесчеловечном уничтожении мирных граждан Донбасса», – сообщил Безсонов.

По словам представителя оборонного ведомства, наблюдателями подразделений Народной милиции ДНР было своевременно обнаружено выдвижение противника, по которому был открыт огонь. На данный момент потери ВСУ уточняются.

В Народной милиции призвали международные правозащитные организации немедленно принять меры по стабилизации обстановки вдоль линии фронта, не допустить жертв среди мирного населения и «поставить на место обезумевшего Порошенко».

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