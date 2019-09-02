02.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Германия, Политика, Россия, СМИ, Украина
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Сошедшего с ума Ковтуна прогнали из студии за оскорбление немцев

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в прямом эфире оскорбил всю немецкую прессу, тем самым показав свой уровень образованности.

Инцидент произошел в студии ток-шоу «Кто против?»  на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину за счет американских кредитов.

«Не хочу говорить о Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное…», – сказал Сосновский.

Однако он был неожиданно перебит украинским экспертом.

«Да пошла она в *опу, эта немецкая пресса», – заявил Ковтун.

После чего он был удален из студии ведущим, потребовавшего:«Пойдите вон отсюда».

«Совсем уж, что ли, с ума сошел», – добавил политолог Владимир Корнилов.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в студии ток-шоу «60 минут», откуда был выгнан украинский политолог Максим Яли.

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