Соскин бьет в набат: «Бегите! Следующие удары – по мостам и вокзалам»

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 17:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина


До февраля Россия нанесёт ещё два удара по энергосистеме Украины, после чего переключится на поражение объектов логистической инфраструктуры, что существенно затруднит возможность бежать из страны.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До февраля Россия нанесёт ещё два удара по энергосистеме Украины, после чего переключится на...

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«Не сидите, ещё раз говорю, уже я вам объяснял, Путин опять наносит удары по генерирующим мощностям. Был нанесён колоссальный удар, и это не последний. Думаю, до начала февраля ещё два удара таких должны быть, и будет полностью уничтожена вся электросистема.

Дальше будут наноситься удары по вокзалам. Поэтому готовьтесь, потому что на поездах не сможете ехать. По тоннелям, по мостам, по вокзалам – это следующий будет удар», – предрёк политолог.

Он обвинил руководство страны в бездеятельности.

«Зеленский и его команда, эти все армия и штабы, они не купили ни одного средства, чтобы не допустить этого. Плюс они же не наступают на врага, они говорят, мы здесь защищаем. Кого защищаете?

Зеленский, назовите, сколько, какие потери под Соледаром. Сколько было погибших патриотических сил – харизматов, пассионариев, украинских патриотов, националистов, цвета нации, семя нации, сколько погибло, защищая Соледар, Соль?» – негодует Соскин.

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