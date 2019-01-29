Соскин отказал русским в праве на существование и анонсировал захват российских земель

29.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация якобы движется к своему неизбежному распаду, поскольку в стране нет титульной нации.

Об этом во время чата на сайте киевского интернет-издания заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, отвечая на вопрос, существует ли угроза распада РФ и какие куски от нее отойдут японцам и китайцам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну, нет ее… Русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное. Русичи же живут на территории нынешней Украины”, – сказал Соскин.

По его словам, по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, а не только запада и востока, по мере реализации концепции межморья, будет усугубляться угроза распада РФ.

“Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – “від Сяну до Дону”. Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет, или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру”, – утверждает эксперт.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине объявили, что планируют использовать Крымский мост для похода на Кубань.

Читайте также: «Будем забирать наши территории силой» – Билецкий замахнулся на Кубань и Кавказ.