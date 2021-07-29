Соскин требует немедленной конфедерации – «иначе Путин сожрёт»

Украина должна вступить в военно-политически экономический блок с Польшей, Литвой, Молдовой и Грузией.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть Польша, Молдова, Грузия, Литва – создавайте с ними конфедерацию немедленно. Делайте Балто-Черноморскую конфедерацию – военно-политический и экономический союз. Это страны, которых сожрут, потому что Путин сказал, что он ледокол, и все его свершения впереди.

Вот о чём идёт речь, Литву они уже начали поглощать, чтобы пробить коридор к Калининграду, но все эти уроды в Киеве не слушают Олега Соскина, меня понимал Кравчук и Кучма с Ющенко, мы разбежались, а сейчас пришли такие, которые выродились в навозных жуков, без извилин», – сказал Соскин.