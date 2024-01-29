Соскин угрожает Венгрии войной и потерей территорий

Анатолий Лапин.  
29.01.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Закарпатье, Политика, Украина


Венгрия может потерять свои земли из-за претензий на Закарпатье, озвученных местным ультраправым политиком Ласло Тороцкаи.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Венгрия может потерять свои земли из-за претензий на Закарпатье, озвученных местным ультраправым политиком Ласло...

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По мнению Соскина, у Венгрии нет шансов на захват территории Закарпатья.

«Если такие, как Тороцкаи и другие начнут много говорить или попытаются, как он говорит, забрать кусок Украины, то еще неизвестно, у кого что заберут. Там рядом с Украиной тоже очень большой кусок находится территории, который Украина у Венгрии может забрать. Но это война. Паренек что-то говорит, не понимая, что он говорит…

Эта линия усиливается в Венгрии. Они, конечно, не понимают, что если они будут претендовать на Закарпатье, то им так в лоб дадут, что они даже уразуметь не могут», – сказал эксперт.

«Я очень часто был в Закарпатье, более-менее знаю там расклады, там просто могут такие куски у Венгрии забрать, что они даже не представляют. Тем более, Закарпатье, если Раховскую часть брать, оно граничит с Румынией, с Венгрией, а дальше идет Словакия и там даже есть кусочек с Польшей. Вы че делаете, вы мозги имеете или нет?», – заявил Соскин.

Ранее Ласло Тороцкаи на съезде партии «Наша Родина» заявил, что, если в результате войны между Украиной и Россией украинская государственность прекратится, его партия поднимет вопрос о территориальных претензиях к незалежной.

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