Соскин угрожает Венгрии войной и потерей территорий
Венгрия может потерять свои земли из-за претензий на Закарпатье, озвученных местным ультраправым политиком Ласло Тороцкаи.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
По мнению Соскина, у Венгрии нет шансов на захват территории Закарпатья.
«Если такие, как Тороцкаи и другие начнут много говорить или попытаются, как он говорит, забрать кусок Украины, то еще неизвестно, у кого что заберут. Там рядом с Украиной тоже очень большой кусок находится территории, который Украина у Венгрии может забрать. Но это война. Паренек что-то говорит, не понимая, что он говорит…
Эта линия усиливается в Венгрии. Они, конечно, не понимают, что если они будут претендовать на Закарпатье, то им так в лоб дадут, что они даже уразуметь не могут», – сказал эксперт.
«Я очень часто был в Закарпатье, более-менее знаю там расклады, там просто могут такие куски у Венгрии забрать, что они даже не представляют. Тем более, Закарпатье, если Раховскую часть брать, оно граничит с Румынией, с Венгрией, а дальше идет Словакия и там даже есть кусочек с Польшей. Вы че делаете, вы мозги имеете или нет?», – заявил Соскин.
Ранее Ласло Тороцкаи на съезде партии «Наша Родина» заявил, что, если в результате войны между Украиной и Россией украинская государственность прекратится, его партия поднимет вопрос о территориальных претензиях к незалежной.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.