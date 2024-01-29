Соскин угрожает Венгрии войной и потерей территорий

Венгрия может потерять свои земли из-за претензий на Закарпатье, озвученных местным ультраправым политиком Ласло Тороцкаи.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, у Венгрии нет шансов на захват территории Закарпатья.

«Если такие, как Тороцкаи и другие начнут много говорить или попытаются, как он говорит, забрать кусок Украины, то еще неизвестно, у кого что заберут. Там рядом с Украиной тоже очень большой кусок находится территории, который Украина у Венгрии может забрать. Но это война. Паренек что-то говорит, не понимая, что он говорит…

Эта линия усиливается в Венгрии. Они, конечно, не понимают, что если они будут претендовать на Закарпатье, то им так в лоб дадут, что они даже уразуметь не могут», – сказал эксперт.