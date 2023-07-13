Соскин выступил с великолепным разоблачением Зеленского. Но есть одно «но»

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Президент Владимир Зеленский и его команда лично виноваты в том, что люди стремятся навсегда покинуть Украину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замечательное сделали социсследование по тем, кто в Германию выехал. 44% уже сказали, что они не вернутся, а 33% сказали, что вернутся после войны. Конца войны не будет ближайшие 10 лет, поэтому эти тоже не вернутся. 44 и 33 – это 77. То есть, сегодня в Германии где-то 1200000 украинцев, я прикидываю, что где-то к октябрю будет 1600000. Очень много молодых женщин и так далее. Ясно, что они там найдут себе мужей, ясно, что создадут новые семьи, ну это где-то к концу года уже Украина потеряет только в Германии порядка двух миллионов. Зеленский, спасибо тебе большое, молодец, хорошо помогаешь Германии улучшать их демографическую ситуацию, поднимать индекс рождаемости. Ты большой молодец, прям чистый апологет Шольца-ливерной колбасы. Браво! Вместе с Ермаком вы, конечно, классные. Ты бы и своих детей вместе с женой отправил в Германию, чего они тут, или где ты их держишь?» – исходил ядом Соскин.

«Такая же ситуация с украинцами в Польше, почти уже где-то миллион в Чехии и других странах. Зеленский работает на то, чтобы превратить территорию Украины, уже полностью освободить её от украинцев. И он хорошо в этом поднаторел и преуспевает вместе со своим этим корпоративным шоблом, тусовкой этой шоуменов этих поганых», – ругался политолог.

Соскина можно было бы считать правдорубом, если бы в происходящем сегодня на Украине не было его личной вины – во времена Виктора Ющенко политолог за гранты Запада колесил по регионам с лекциями о пользе вступления в НАТО.

Как известно, угроза расширения альянса на территорию бывшей советской республики и стала одной из причин начала СВО.