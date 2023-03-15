Соскин: «Зеленский, тебе Пригожин плюнул в лицо, выводи войска из Бахмута!»

В пока удерживаемом ВСУ Артёмовске (Бахмуте) для украинской стороны уже давно ситуация безнадёжная.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хватать людей на улицах, бросать их на фронт без подготовки, без вооружения, без артиллерийской поддержки… В том же Бахмуте – нет уже снарядов! Люди стоят там на гибель! Там же невозможно вообще человеку находиться. Вчера, видите ли, Ставка приняла решение, что будут они дальше не выходить из Бахмута, стоять там будут. Стоять можно, но у вас же – нечем стоять там, Зеленский! Вы своими решениями сознательно обрекли на гибель, на убийство беззащитных украинских воинов мобилизованных, которым нечем оказывать сопротивление.

И тебе вчера, Зеленский, Пригожин плюнул в самое личико твоё, в середину, показав съёмки того цеха, захвачен завод, где Зеленский в декабре награждал защитников Бахмута. В декабре он награждал, а сегодня уже зэки и Пригожин захватили этот завод. Это уже южная часть Бахмута. То есть Бахмут почти уже захвачен. Естественно, ситуация там просто трагическая для людей», – переживал политолог.