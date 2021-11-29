Сосновский: В начале 2022 года может начаться новая война

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Новости Украины

Великобритания направит в Германию 250 солдат и несколько сотен единиц военной техники.

Об этом в интервью английским СМИ рассказал командующий Cухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники», – подчеркнул он.

Вуддисс отметил, что в Германию перебросят сотни единиц бронетехники, включая танки и дроны, и бригаду в составе 250 человек. По задумке Лондона, база в немецком Зеннелагере должна стать новым узлом для сухопутных войск.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский сообщил, что эта переброска войск является незаконной, ведь Британия вывела своих солдат из Германии в 2020 году, а новых соглашений не заключалось.

«Это сигнал о том, что сегодня двести пятьдесят человек, а если завтра десять тысяч британцев войдут, и среди них будет какой-то корпус специального назначения… Задаёшься вопросом – а почему это произошло сейчас? Когда начинаешь оценивать какие-то даты, то вдруг приходишь к поразительным выводам. Дело в том, что 2 декабря у Ангелы Меркель будет прощальный вечер, когда в связи с её уходом выйдет рота почётного караула Бундесвера и пройдёт почётным караулом. Это считается что-то типа дня принятия присяги. И эти заявления Зеленского, что 1-2 числа что-то должно происходить, и тогда же Меркель должна уходить, задаёшь вопрос – почему именно это число? Отвечу – потому что самые опасные дни, когда что-то происходит в Германии – это межправительственные дни, когда старое правительство уходит, а новое ещё не создаётся. Есть примеры, которые это доказывают. 1998 год, сентябрь – выборы в Бундестаг. Побеждает Шрёдер, и долго идёт период формирования нового правительства. Март 1999 года – бомбардировка Белграда, как раз на переходном правительстве, когда они ещё не в силе. Сентябрь 2002 года – выборы в Бундестаг. 2003 год – война в Ираке, которая тоже происходит на этом переломе. 2013 год – выборы нового правительства, когда уже Меркель приходит к власти. 2014 год – Майдан и Ливия. И каждый раз это происходило, когда Германия находилась на том моменте, когда не могла толком и нормально отреагировать на происходящее», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что на этот раз у власти в германии будут «Зелёные» и социал-демократы – слабые политики, неспособные на серьёзные и самостоятельные решения.

«Германия – важнейший военно-политический игрок Европы. Без Германии невозможно решать все вопросы. Поэтому сейчас такое совпадение, которое заставляет меня сказать – давайте, если ожидать военных действий, то в начале следующего года, когда правительство не будет в состоянии принимать серьёзные решения. Здесь Украина и заявления Зеленского заставляют меня полагать, что всё это готовится на начало следующего года», – резюмировал Сосновский.