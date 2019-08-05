Состав партии «Слуга народа» идеален для ухода в небытие – свидомый философ

05.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Некомпетентные люди, которых оказалось большинство в составе президентской партии «Слуга народа» – идеальный материал для существования государства под внешним управлением.

Об этом в эфире канала «InterVizor» заявил в свое время активно поддержавший майдан украинский философ и националист Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране создана идеальная ситуация для внешнего управления. Потому что не существует людей более податливых и лучших для внешнего управления, чем люди некомпетентные.

В народные депутаты традиционно приходили не очень подготовленные люди, в том смысле, что часть их были экономисты, юристы, политологи – хоть как-то участвующие в жизни, эксперты, бывшие журналисты и управленцы, то есть, так или иначе готовы к действию, ныне к власти пришли люди обладающие безусловным достоинством – это молодость, энергия, как им кажется, мотивация, а неопытность – это недостаток.

Почему-то так считается, что депутаты должны получить либо юридическое, либо экономическое образование, на крайняк – политологическое, это неправда.

Депутаты, прежде всего должны заниматься вопросами стратегического характера, поэтому им бы хорошо среди прочего почитать какие-то курсы, которые собирают страну в единое целое, экономика страну в единое целое не собирает – итак, мы имеем разношерстную среду, которая идеальна для внешнего управления, которым читается экономика», – рассказал Дацюк.

При этом, по его мнению, у режима Зеленского есть всего полгода на создание стратегии альтернативной нынешней системе, загнанной в тупик.

«Власть пытается разрушить существующую систему путём хаотических действий. В принципе, это правильно, другое дело, что они думают, что им на это дадут полтора года, есть такие экспертные оценки. Если система в тупике её можно разрушать и хаотическими действиями, не в этом проблема: у них нет этих полтора года, у них от силы полгода.

После этого их просто уничтожат на политическом, на экономическом, внешнеполитическом, психологическом уровне. У них есть не больше полгода, чтобы или предъявить центр принятия стратегических решений, или уйти в небытие», – заявил философ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Дацюк отпустил Украине как государству полгода, если киевские власти не зачистят вражеские СМИ.