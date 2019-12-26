Состояние недогосударственности Украины выгодно и Киеву, и Европе

26.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Произвол радикалов и националистов на Украине, с которым якобы не могут справиться правоохранители, – всего лишь технология управления обществом при помощи террора.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы это действительно была «пена», которая взошла (нападение нациков из «группы поддержки» подозреваемых в убийстве Шеремета на журналистов – ред.), то власть бы занималась наведением правопорядка. А власть же что делает: разные её группировки используют технологию террора, чтобы дальше сохраняться при власти. И эта технология поставлена на услужение правящих групп для того, чтобы достигать своих целей и сохранять управляемость обществом.

Что самое неприятное, что нет ни одной правящей группировки, которая ставит своей целью ликвидацию террора как технологии, а не борются за инструменты – у меня этот инструмент террора «Азов», у другого другой инструмент террора. Они между собой иногда сталкиваются, как мы видели, например, на разведении войск. Но ни одна политическая группировка не ставит целю уничтожение технологии, которая положена в основу этой псевдогосударственности», – заявил Уралов.

«Тут надо сделать две важных фиксации. Первая – что на Украине имеет смысл поддерживать, договариваться и вообще говорить только с теми силами, которые ставят своей целью действительно ликвидацию технологии террора как политических технологий управления обществом.

А второе, смотрите, идёт же евроинтеграция хотя бы формальная, но ведь со стороны Европы никто не подсказывает, как восстанавливать государственность. То есть, на самом деле, советы такие общие – демократия, ещё что-то, еще что-то. С Запада просто ждут, когда всё ослабится для того, чтобы можно было «хапнуть» полегче, когда уже разложится государственность», – добавил эксперт.