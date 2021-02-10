Состряпанное Джукановичем дело о «сербских заговорщиках» рассыпалось в апелляционном суде

10.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Апелляционный суд Черногории не нашел признаков терроризма в деле «о госперевороте», по которому ранее были осуждены тринадцать человек общим сроком на 69 лет.

По этой причине дело было отправлено на повторное рассмотрение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд второй инстанции поставил под сомнение наличие уголовного преступления – попытки терроризма, существование преступной организации, заключение Высокого суда о том, что лидеры сербского «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич передавали сообщения и приказы организаторов «попытки госпереворота» – россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова.

Судьи Апелляционного суда пояснили, что не было представлено никаких доказательств того, что Кнежевич по зашифрованному телефону общался с другими членами преступной организации, и что нельзя сделать достоверный вывод о том, что попытка террористического акта была предпринята на территории Черногории, поскольку обвинением не были представлены оборудование и оружие, использованное «заговорщиками».

Ставя под сомнение осуждение за попытку терроризма, Апелляционный суд заявил, что «из представленных доказательств не следует, что террористический акт в форме покушения на жизнь другого лица был совершен на территории Черногории». Апелляционный суд также поставил под сомнение существование преступной организации, которая, как заключает Высокий суд, планировала свергнуть конституционный строй в Черногории.

Ранее Апеляционный суд отменил обвинительные приговоры осужденным по «делу о госперевороте».

В 2016 году черногорский националистический режим Мило Джукановича обвинил все просербские и пророссийские силы страны в попытке государственного переворота и убийстве диктатора.

Следствие «установило», что в деле активно «участвовали» патриотические силы из Сербии и России. Запущенный после этого маховик репрессий откровенно напоминал пресловутую охоту на ведьм, поскольку достаточных доказательств общественности представлено так и не было.

В итоге, к концу процесса количество обвиняемых сильно сократилось, в их число попали три гражданина Сербии и два гражданина России, четверо из которых (два россиянина и два серба) были осуждены заочно, при этом серб Братислав Дикич был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Отмена результатов фейкового процесса стала возможна только после победы на парламентских выборах противостоящих клике Джукановича сил, сформировавших правительство Черногории.