Апелляционный суд Черногории отменил приговор генералу-сербу по фейковому госперевороту

05.02.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Вердикт первой инстанции по «государственному перевороту», якобы направленному на свержение прежнего руководства Черногории во главе с нынешним президентом Мило Джукановичем, был отменен Апелляционным судом страны.

Об этом сообщили Vijesti, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Осужденный по фейковому «делу о государственном перевороте» на восемь лет лишения свободы серб, генерал жандармерии в отставке Братислав Дикич покинет тюрьму в Спуже уже сегодня. Об этом сообщил адвокат политического узника Душан Йовович.

Решением Апелляционного суда, отменившего приговор первой инстанции снимаются обвинения и с лидеров партии черногорских сербов «Демократический фронт» Андрии Мандича и Милана Кнежевича, приговоренных в декабре прошлого год к пяти годам лишения свободы, но имевших депутатский иммунитет.

В 2016 году черногорский националистический режим Мило Джукановича обвинил все просербские и пророссийские силы страны в попытке государственного переворота и убийства диктатора.

Следствие установило, что в деле активно «участвовали» патриотические силы из Сербии и России. Запущенный после этого маховик репрессий откровенно напоминал пресловутую охоту на ведьм, поскольку достаточных доказательств общественности представлено так и не было.

В итоге, к концу процесса количество обвиняемых сильно сократилось, в их число попали три гражданина Сербии и два гражданина России, четверо из которых (два россиянина и два серба) были осуждены заочно, при этом серб Братислав Дикич был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Дикич во время анти-НАТО протеста в Нише

Отмена результатов фейкового процесса стала возможна только после победы на парламентских выборах противостоящих клике Джукановича сил, сформировавших правительство Черногории.