«Сотру в порошок». Источник рассказал про серьезную ссору Зеленского с Ахметовым

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Президент Украины Владимир Зеленский конфликтует практически со всеми олигархическими кланами страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Так, по словам главы киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, обслуживающего интересы президента, отмечает, что появилась информация о персональной ссоре между олигархом Ринатом Ахметовым и Зеленским, причиной которой стал так называемый антиолигархический закон.

Об этом же изданию на условиях анонимности сказал еще один собеседник.

«По его словам, при личной встрече президента и бизнесмена они обменялись жесткими фразами. Первый якобы обещал стереть олигарха в порошок, на что второй ответил, что пережил трех президентов, переживет и нынешнего», – передает газета своего источника..

При этом Фесенко называет ситуацию принципиально новой и говорит о появлении широкой коалиции против Зеленского, в которую теперь входят Ринат Ахметов, Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем противостояние с Ахметовым — это новый поворот.

«Появился новый игрок, который влияет на информационное пространство. У Ахметова целый инкубатор политиков — от Яценюка и Гройсмана до Разумкова и Мураева», — отмечает эксперт.

В свою очередь киевский политолог Константин Бондаренко говорит, что круг недовольных Зеленским олигархов гораздо более широк.

«Идут трения между Ахметовым и Зеленским, есть трения между Зеленским и Пинчуком, Зеленским и Коломойским», – говорит политолог.

«Зеленский решил, что должен стать полноправным хозяином и все должны быть на посылках. Наступил на интересы каждого. О масштабной войне говорить я бы не стал — стороны демонстрируют арсенал возможностей», — говорит Бондаренко.

Соглашается с ним и Фесенко, по мнению которого, пока идет речь об информационной войне без объявления, хотя и признает опасность для президента.

«Огромный риск для Зеленского. Серьезный противник играет против него», – резюмирует Фесенко.