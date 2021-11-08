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08.11.2021 10:08
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Мнение, Политика, Скандал, Украина
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«Сотру в порошок». Источник рассказал про серьезную ссору Зеленского с Ахметовым

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский конфликтует практически со всеми олигархическими кланами страны. Об этом, передает...

Президент Украины Владимир Зеленский конфликтует практически со всеми олигархическими кланами страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Так, по словам главы киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, обслуживающего интересы президента, отмечает, что появилась информация о персональной ссоре между олигархом Ринатом Ахметовым и Зеленским, причиной которой стал так называемый антиолигархический закон.

Об этом же изданию на условиях анонимности сказал еще один собеседник.

«По его словам, при личной встрече президента и бизнесмена они обменялись жесткими фразами. Первый якобы обещал стереть олигарха в порошок, на что второй ответил, что пережил трех президентов, переживет и нынешнего», – передает газета своего источника..

При этом Фесенко называет ситуацию принципиально новой и говорит о появлении широкой коалиции против Зеленского, в которую теперь входят Ринат Ахметов, Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем противостояние с Ахметовым — это новый поворот.

«Появился новый игрок, который влияет на информационное пространство. У Ахметова целый инкубатор политиков — от Яценюка и Гройсмана до Разумкова и Мураева», — отмечает эксперт.

В свою очередь киевский политолог Константин Бондаренко говорит, что круг недовольных Зеленским олигархов гораздо более широк.

«Идут трения между Ахметовым и Зеленским, есть трения между Зеленским и Пинчуком, Зеленским и Коломойским», – говорит политолог.

«Зеленский решил, что должен стать полноправным хозяином и все должны быть на посылках. Наступил на интересы каждого. О масштабной войне говорить я бы не стал — стороны демонстрируют арсенал возможностей», — говорит Бондаренко.

Соглашается с ним и Фесенко, по мнению которого, пока идет речь об информационной войне без объявления, хотя и признает опасность для президента.

«Огромный риск для Зеленского. Серьезный противник играет против него», – резюмирует Фесенко.

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