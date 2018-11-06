Сотрудничество с хунтой не спасло украинскую «дочку» ВТБ от краха

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинская «дочка» ВТБ перестала выдавать наличность клиентам, банк готовятся объявить банкротом.

Об этом в своем блоге сообщил киевский журналист Александр Дубинский, специализирующийся на экономических расследованиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, такая участь ожидает и другие филиалы российских банков.

«У ВТБ Банк Украина встали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону «О банках» до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий. Таким образом Кремль пытается не допустить изъятия акций банка в интересах группы «Приват», которая наложила арест на акции всех дочерних банков Российской Федерации в Украине. Нацбанк в данной ситуации тупо играет на стороне Москвы, позволяя обанкротить эти банки”, – пишет Дубинский

Он полагает, что ВТБ “только первая ласточка”, а далее аналогичные действия “ожидают Сбербанк и ПИБ».

На сайте украинского ВТБ об этом нет никаких данных, но при этом сообщают об изменении тарифов на услуги банка для физлиц, на что обращает внимание и Дубинский.

«Чтобы клиенты этих банков четко поняли, что их ожидает в ближайшем будущем – рекомендую ознакомиться с введёнными сегодня тарифами на изъятие средств из ВТБ. От 10 000 гривен – комиссия 10% От 350 долларов / евро – комиссия 10%», – уточнил журналист.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Национальный банк Украины не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны.

А руководитель украинской общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб на своей странице в Facebook по пунктам объяснил, какую пользу приносят Украине «дочки» российских банков, ухода которых добиваются как правые радикалы, так и Нацбанк.

Также в России раскритиковали руководство крупных банков страны за их нежелание работать в Крыму.