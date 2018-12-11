Сотрудничество с киевской хунтой не помогло украинскому «Альфа Банку»

11.12.2018, Львов, Анастасия Самойлова

Неонацистская группировка С14 отчиталась об акции во Львове акцию против украинского филиала “Альфа Банка”.

Об этом рассказывается в новостном сюжете канала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На стенах отделения банка неизвестные написали: «Альфа, прочь из Львова», а рядом – «С14», однако в самой организации ситуацию предпочли не комментировать, ограничившись скромным постом в телеграмм-канале.

«Во Львове неизвестные активисты снова напомнили российскому банку про санкции. Прочь из Львова», – написали они.

Кроме краски на фасаде, неизвестные разбили стекло в дверях. Последствия нападения быстро ликвидировали: уже с утра стена была закрашена, а разбитые двери заклеены плакатом.

Работник отдела коммуникации полиции во Львовской области Иванна Кутнив рассказала, что следственные органы уже ведут разбирательство по этому поводу.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства события и причастных к нему лиц. По этому факту уже открыто уголовное разбирательство по части 1 статьи 296 УК. Это «хулиганство». Максимальное наказание, предусматриваемое статьёй – до 5 лет лишения свободы», – отметила она.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, “Альфа-банк-Украина” похвастался, что первым отказался работать в Крыму и назвал ополченцев “оккупантами”

Напомним, что в конце прошлого месяца ещё два отделения банка во Львове забросали зажигательными смесями.

В свою очередь, глава НБУ Яков Смолий заявил, что не видит перспективы в работе российских банков на территории Украины.