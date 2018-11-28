Во Львове подожгли два отделения “Альфа-банка”

28.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Два отделения “Альфа-банка” во Львове подожгли неизвестные в ночь на среду, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно сообщению, осуществлен поджог отделений «Альфа-Банка» по адресам: улица Политехническая, 1 и улица Чорновола, 45. Пожары ликвидированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В отделении на ул.Политехнической огонь уничтожил окно, кондиционер и две видеокамеры. В отделении на просп. Черновола сгорело окно, также повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м.