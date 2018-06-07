07.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Сотрудники ДФС отказываются осуществлять ротацию под обстрелами ВСУ без сопровождения ОБСЕ

Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан выделил специальный патруль для эвакуации сотрудников ДФС, которые из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ отказались осуществлять ротацию без сопровождения наблюдателей.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отмечается, что вчера при личном содействии замглавы ОБСЕ Александра Хуга получено согласие главы Миссии Эртурула Апакана на выделение специально патруля для усиленного мониторинга эвакуации персонала ДФС и проведения консервации станции.

«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе Н20 без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Руководством компании КП «Вода Донбаса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», – сообщает пресс-служба.

При этом Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе оказало содействие в предоставлении необходимых гарантий безопасности и привлечении МЧС для проведения противоминных мероприятий.

Напомним, ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ миссия ОБСЕ прекратила усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен сотрудников ДФС.