07.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина

Сотрудники ДФС отказываются осуществлять ротацию под обстрелами ВСУ без сопровождения ОБСЕ


Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан выделил специальный патруль для эвакуации сотрудников ДФС, которые из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ отказались осуществлять ротацию без сопровождения наблюдателей.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении отмечается, что вчера при личном содействии замглавы ОБСЕ Александра Хуга получено согласие главы Миссии Эртурула Апакана на выделение специально патруля для усиленного мониторинга эвакуации персонала ДФС и проведения консервации станции.

«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе Н20 без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ.  Руководством компании КП «Вода Донбаса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», – сообщает пресс-служба.

При этом Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе оказало содействие в предоставлении необходимых гарантий безопасности и привлечении МЧС для проведения противоминных мероприятий.

Напомним, ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ миссия ОБСЕ прекратила усиленный мониторинг во время ротации дежурных смен сотрудников ДФС.

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