31.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина

Сотрудники ОБСЕ опять обстреляны украинскими военными


Украинская сторона продолжает проводить политику запугивания представителей СММ ОБСЕ.

Об очередном обстреле международных наблюдателей со стороны ВСУ сообщили в Оперативном командовании ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера террористы преступного-олигархического киевского режима вновь открыли огонь из минометов по патрулю международной Миссии, теперь в районе населенного пункта Петровское. Мы обеспокоены преступными действиями украинских оккупационных войск, которые только за эту неделю своими обстрелами трижды подвергали опасности жизни и здоровье представителей ОБСЕ», – говорится в заявлении Вооруженных сил ДНР.

«Мы решительно осуждаем действия террористов так называемой ООС, и призываем их командование провести показательное разбирательство с наказанием своих боевиков», – обратились к украинским командирам в Оперативном командовании ДНР.

Напомним, что накануне мониторинговая миссия ОБСЕ уже была обстреляна Вооруженными силами Украины.

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