Сотрудники силовых органов Украины начали массово переходить на сторону России

22.07.2021, Херсон, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Херсонской области СБУ заявила о разоблачении целой группы сотрудников украинских силовых органов и государственных учреждений, которые подпольно работали на Россию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Организатором агентурной сети объявлен бывший сотрудник СБУ, который уволился со службы в 2014 году. С тех пор, якобы, он и перешёл на сторону России, став работать на ФСБ. Именно он создал целую сеть единомышленников, не побоявшихся организовать подпольную борьбу против Украины.

Среди них: сотрудник СБУ в Херсонской области; работник местной прокуратуры; сотрудник полиции; чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям; бывший чиновник облгосадминистрации.

По версии, опубликованной СБУ, куратором этой сети был «специализирующийся на Украине» кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король.

«Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи», – уверяют в Киеве.

В ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи, российскую символику (куда же без неё «Штирлицам»! – прим. ред.), и «много иностранной валюты (доллары США, евро и российские рубли)».

Сейчас некоторым задержанным (бывшему и нынешнему сотрудникам СБУ) объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Какую статью предъявлять другим задержанным подпольщикам, в СБУ пока не решили.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявлял, что Херсонская область, страдающая от беззакония, чинимого украинскими националистами и меджлисовцами, с радостью поддержит воссоединение с Россией.

«Зеленский идет на поводу у идиотов. И рано или поздно это закончится для него плохо. Херсон восстанет. Херсон будет требовать отделения от центральной власти Украины», – сказал Журавко.