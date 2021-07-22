22.07.2021, Херсон, Игорь Шаповалов
 
Дзен, Политические репрессии, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Херсон
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Сотрудники силовых органов Украины начали массово переходить на сторону России

Новости УкраиныВ Херсонской области СБУ заявила о разоблачении целой группы сотрудников украинских силовых органов и...

В Херсонской области СБУ заявила о разоблачении целой группы сотрудников украинских силовых органов и государственных учреждений, которые подпольно работали на Россию.

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Организатором агентурной сети объявлен бывший сотрудник СБУ, который уволился со службы в 2014 году. С тех пор, якобы, он и перешёл на сторону России, став работать на ФСБ. Именно он создал целую сеть единомышленников, не побоявшихся организовать подпольную борьбу против Украины.

Среди них:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник облгосадминистрации.



По версии, опубликованной СБУ, куратором этой сети был «специализирующийся на Украине» кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король.

«Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи», – уверяют в Киеве.

В ходе обысков у  задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи, российскую символику (куда же без неё «Штирлицам»! – прим. ред.), и «много иностранной валюты (доллары США, евро и российские рубли)».



Сейчас некоторым задержанным (бывшему и нынешнему сотрудникам СБУ) объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Какую статью предъявлять другим задержанным подпольщикам, в СБУ пока не решили.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявлял, что Херсонская область, страдающая от беззакония, чинимого украинскими националистами и меджлисовцами, с радостью поддержит воссоединение с Россией.

«Зеленский идет на поводу у идиотов. И рано или поздно это закончится для него плохо. Херсон восстанет. Херсон будет требовать отделения от центральной власти Украины», – сказал Журавко.

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