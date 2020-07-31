Совбез Украины: Захваченные Лукашенко бойцы нужны нам как заложники для обмена

31.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия демонстрирует «активную» и «позитивную» для Украины позицию в ответ на требования Киева экстрадировать ранее задержанных под Минском бойцов российской ЧВК, среди которых есть бывшие участники ополчения Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, Украина может использовать этих «наемников» как обменный фонд и свидетелей «российской агрессии».

«Если со стороны Белоруссии такая активная, позитивная для нас позиция выявлена, задача в самые короткие сроки со стороны представителей (а тут работают в большинстве три-четыре организации — это Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции и Служба безопасности Украины, которая имеет всю информацию по «засветке» этих людей, которых задержали, в войне против Украины со стороны Российской Федерации).

Потому у нас как раз появляется тот бонус, который нужно использовать максимально быстро, потому что, если этот вопрос подтвердится, и мы сможем их экстрадировать и отдать непосредственно нашим правоохранителям, – во-первых, мы получим дополнительных свидетелей активности Российской Федерации в войне против Украины и второе – это непосредственно обменный фонд для обмена на наших пленных, которые находятся на территории ОРДЛО и непосредственно на территории Российской Федерации», – заявил Кривонос.

Накануне известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.