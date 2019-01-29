Совет Европы взят в заложники

29.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Непримиримые антироссийские позиции в Парламентской ассамблее Совет Европы (ПАСЕ) занимает 80-100 из 324 депутатов.

Об этом сегодня на заседании клуба «Валдай» заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они свою позицию лукаво обосновывают приверженностью большой европейской идее. На самом деле это глубоко антиевропейские силы, которые взяли Совет Европы в заложники. Для них самое главное — удержать Россию вне нашей общей Европы. Они готовы разрушить Совет Европы ради изоляции России. Это очень важно осознать настоящим европейцам, которые видят Европу от Атлантики до Урала или от Лиссабона до Владивостока. Они сейчас должны объединиться против агрессивной группы антиевропейцев. Либо они возьмут верх над идеей, которая общая для Франции, Германии и России», – сказал Косачев.

По его мнению, ПАСЕ принимает антироссийские резолюции только потому, что там не действует принцип кворума.

«Физически в зале присутствуют иногда 150, иногда 100, иногда 50, иногда 30. И решения принимаются большинством от присутствующих. Даже на пике эмоций в 2014 году ни одно антироссийское решение не было принято половиной от списочного состава. На январской сессии две резолюции, связанных с Россией: по акту Магницкого и Керченскому проливу, – были приняты 90 и 94 голосами. Это то самое агрессивное меньшинство Ассамблеи, которое очень хорошо мобилизовано и всегда будет находиться в зале, когда будут требоваться решения по России. Остальные могут симпатизировать России, но чаще голосуют ногами», – сказал Косачев.

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