Советник Макрона решил поглумиться над РФ: Украина захватила её территорию и не получила ядеркой в ответ

Анатолий Лапин.  
22.10.2026 21:27
  (Мск) , Доха
Просмотров: 210
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Франция


Россия только пугает наличием ядерного оружия, но где порог его применения – неизвестно, учитывая, что ВСУ уже вторгались на территорию РФ и захватывали часть Курской области.

Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия только пугает наличием ядерного оружия, но где порог его применения – неизвестно, учитывая,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы никогда не знаем, где находится порог ядерной эскалации. Но, как отметил президент Макрон в своей речи 2 марта этого года, посвященной доктрине ядерного сдерживания, примечательно, что ядерные державы ведут боевые действия друг с другом, государства, обладающие ядерным оружием, воюют друг с другом.

Мы видели, как Украина запускала ракеты по территории России и даже на какое-то время захватила часть суверенной территории России, но ядерной эскалации не произошло.

Да, были ядерные угрозы заявления и бряцания оружием, но до ядерной эскалации дело не дошло.

И это примечательно, потому что, знаете ли, кто бы мог подумать, что можно вторгнуться на территорию России и не дойти до этого? Никто не знал. Поэтому мы должны учитывать тот факт, что возможен масштабный кризис и эскалация ниже ядерного порога», – подстрекал Шатель.

Читайте также: Вся дрянь из Европы. Пора с ней заканчивать, – близкий к Кремлю эксперт

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Советник Макрона решил поглумиться над РФ: Украина захватила её территорию и не получила ядеркой в ответ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора