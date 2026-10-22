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Россия только пугает наличием ядерного оружия, но где порог его применения – неизвестно, учитывая, что ВСУ уже вторгались на территорию РФ и захватывали часть Курской области.

Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не знаем, где находится порог ядерной эскалации. Но, как отметил президент Макрон в своей речи 2 марта этого года, посвященной доктрине ядерного сдерживания, примечательно, что ядерные державы ведут боевые действия друг с другом, государства, обладающие ядерным оружием, воюют друг с другом. Мы видели, как Украина запускала ракеты по территории России и даже на какое-то время захватила часть суверенной территории России, но ядерной эскалации не произошло. Да, были ядерные угрозы заявления и бряцания оружием, но до ядерной эскалации дело не дошло. И это примечательно, потому что, знаете ли, кто бы мог подумать, что можно вторгнуться на территорию России и не дойти до этого? Никто не знал. Поэтому мы должны учитывать тот факт, что возможен масштабный кризис и эскалация ниже ядерного порога», – подстрекал Шатель.

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