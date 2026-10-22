России не надо унизительно добиваться восстановления прежних отношений со странами Европы. Напротив, изоляция с большинством из них будет полезна.

Об этом в эфире телеканала RTVIзаявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петровское путешествие было довольно полезным для России, потому что в тот исторический период мы технически отставали от Европы и нам нужно было подтянуться. Но Петровский эксперимент затянулся на полтора с лишним века дольше, чем нужно было, его нужно было заканчивать в конце прошлого века. Кстати говоря, Александр III уже говорил, что его нужно заканчивать. К сожалению, он умер раньше, а мы получили еще на столетие мерзейший 20-й век с агрессиями, с войнами, с революциями, фашизмом – со всей дрянью, которая к нам пришла из Европы. Теперь нам нужно спокойно с ней попрощаться и заняться огромным количеством дел, которые нам предстоит совершить в будущем. В первую очередь, развивая свою собственную страну и понимая, что мы – не европейская страна. Мы должны Европу поставить в изоляцию. Эту Европу – конечно, не все страны, не всех европейцев. Мы должны создать вокруг этого больного человека санитарный кордон. А сами – если можно торговать с кем-то, то будем торговать, а все остальные связи нужно минимизировать. У нас есть огромный мир, который перед нами открылся, огромная возможность развития нашей страны, которой мы, наконец, начинаем заниматься. В первую очередь, речь идет о сибиризации России, о движении в Сибирь, где будущее. И нужно понять самим себе, что мы – не европейцы», – заявил Караганов.

Ранее Караганов заявлял, что Россия должна перенести свой центр экономического и политического развития на восток – в Сибирь, на Урал и на Дальний Восток.